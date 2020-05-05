儿童少年家庭故事会 Storytimes for Children at Home

"读书破万卷，下笔如有神。” 读书在华人心中都有着神圣的地位。从小培养孩子爱阅读的习惯尤为重要。研究表明，阅读不仅对婴幼儿语言和认知能力的发展至关重要，而且能帮助发展日后的学习和社交能力。所谓今天的读者，明天的领导者，就是这个道理。而且，在西方的教育中，童谣是培养阅读识字能力的不可缺少的第一步。图书馆的英文电子资源可帮您在居家的日子里鼓励孩子阅读，为您提供照看婴幼儿的有益资源。
学龄前儿童故事会Babytimes and Storytimes
婴幼儿童谣故事会Babytimes
这类故事会为两岁以下的婴幼儿设立。在30分钟的故事会期间，图书管理员带领婴幼儿的父母或照看者和他们的孩子们唱童谣，随着音乐做简单的活动，听简单的故事。很多人不理解为什么每个公立图书馆每周都会有婴幼儿童谣故事会Babytimes。其实，象我们中国人一样，西方以英文为母语的人们在长期的生活中创作出了大量的童谣。科学研究证明童谣不仅为育儿带来乐趣，而且还有助于婴幼儿认知能力、语言表达能力和日后的读写能力奠定良好的基础。有些童谣有很深远的历史渊源 Nursery rhymes lyrics & originsopens a new window。有些象字母歌、生日歌等脍炙人口的童谣Musical nursery rhymesopens a new window流传已久， 广泛传唱。如果在图书馆闭馆期间，您和您的孩子不能参加童谣读书会，您可使用图书馆网站上推荐的童谣Baby Rhymesopens a new window ，在家自己与宝宝一起唱歌，互动。
儿童故事会Storytimes
儿童故事会Storytimes是为两岁以上的学龄前儿童设立。在一小时的故事会期间，图书管理员会为孩子们讲故事，做适合他们的活动和游戏等。象童谣一样，听故事也是培养阅读和认知能力的必要手段。下面是一些在线的故事会资源，可供大家在家里使用。
- Digital Storytimes at Christchurch City Librariesopens a new window ：这是基督城图书馆管理员在新冠病毒疫情封城期间制作的儿童故事会视频。
- Story Box Libraryopens a new window ：该图书馆数据库平台拥有演员、体育评论员、作家和连环画家等阅读的故事。适合于学龄前和小学的孩子。生动有趣。
- RNZ Storytimeopens a new window ：新西兰广播电台Radio New Zealand的在线有声故事资源。可选择不同主题和适合不同年龄段的孩子的资源。
- Storyline onlineopens a new window ：是the SAG-AFTRA Foundation制作发行、旨在通过听故事提高识字能力的获奖项目。由知名演员和主持人讲故事。每年有超过1亿人次的观看量。观众来自世界不同国家和地区。
电子视听读物Reading eResources for kids
如果您喜欢读书给孩子听，或者您的孩子已经开始上小学，开始学习自己阅读，图书馆拥有下面的电子书和有声电子书的数据库平台可提供丰富的资源。
- Overdrive for Kidsopens a new window：拥有上千本儿童少年电子书。包括连环画，小说类和非小说类的读物。可在您的电子设备上下载插件后离线阅读您借的书。
- Borrow Boxopens a new window：可以下载的MP3有声电子书。有大量新西兰和澳大利亚作品供选。可在您的电子设备上下载插件后离线聆听您借的书。
- TumbleBook Libraryopens a new window：该数据库平台特别适合开始学习阅读的小朋友。家长可用作鼓励阅读的资源。平台上包括了简单的连环画有声电子书、简单的电子书、游戏等。是寓教于乐的好材料。
怎样为孩子选书Choose a book for kids
当知道了这众多的资源后，家长可能还面临选书的问题。因为大多数华人家长自己都在一非英语的环境长大，对英文儿童读物并不太了解。解决这一问题的办法可以通过预约使用图书馆book a librarian - librarian in your loungeopens a new window的远程服务，图书管理员可以通过电话提供远程帮助。该服务的提供者中也有能说普通话的图书管理员。如果暂时不能获得专业的荐书帮助，您可通过图书馆网站上和其它网上资源和工具为孩子找到适合的书。
- Ready for reading opens a new window ：如果您的孩子刚开始学读书认字，图书馆Ready for reading 的网页会给您一些起步的指导。
- NZ School Reading Listopens a new window：这个网站上有新西兰学校图书馆和信息协会提供的书单。这些书都是学校推荐需要读的书。针对性很强。您可找到适合于孩子就读年级的书，也可以根据不同的主题选书。
- Novelist K8 Plusopens a new window：这一数据库在图书管理员向顾客推荐书时经常使用。这在您不知道确切的书名但知道您的孩子喜欢什么内容的书时特别好用。您可在搜索框内键入您想找的书的特点和内容，就可确定相应的书，然后再看看图书馆是否有这一本书。
如果您不知道选什么书， 图书管理员推荐的电子书单也是一很好的资源。比如目前图书管理员推荐的电子书单有：
- Activity books for kids in eBook formatopens a new window
- Everyday Superheroesopens a new window
- eBook Picture Books with Narrationopens a new window
- eBook Biographies for Childrenopens a new window
- Armchair travel for kidsopens a new window
- Extra-ordinatry princess storiesopens a new window
通过作者来选书也是一个途径。图书馆网站上的新西兰的儿童作家 New Zealand children's authors opens a new window网页和 儿童获奖作品children's literary prizes and awardsopens a new window 的网页都值得一试。其它象Andy Griffithsopens a new window, Jeff Kinneyopens a new window, J.K. Rowlingopens a new window, Liz Pichonopens a new window 等畅销书作家的作品也很受孩子们的欢迎。您的孩子也可能喜欢象Diary of a wimpy kidopens a new window, Captain underpantsopens a new window, Geronimo Stiltonopens a new window, Wings of firesopens a new window, Dog man,opens a new window Dork Diaries,opens a new window Daisy Meadows' fairy series,opens a new window Storey treehouse seriesopens a new window 这样的系列畅销书。
使用上述电子资源需借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)登录。如果您还没有借书证，可在线申请借书证opens a new window以获得借书证号和密码登录。图书馆开放后，带着相关证件获取借书卡。