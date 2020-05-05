儿童少年家庭故事会 Storytimes for Children at Home

"读书破万卷，下笔如有神。” 读书在华人心中都有着神圣的地位。从小培养孩子爱阅读的习惯尤为重要。研究表明，阅读不仅对婴幼儿语言和认知能力的发展至关重要，而且能帮助发展日后的学习和社交能力。所谓今天的读者，明天的领导者，就是这个道理。而且，在西方的教育中，童谣是培养阅读识字能力的不可缺少的第一步。图书馆的英文电子资源可帮您在居家的日子里鼓励孩子阅读，为您提供照看婴幼儿的有益资源。

学龄前儿童故事会Babytimes and Storytimes

婴幼儿童谣故事会Babytimes

这类故事会为两岁以下的婴幼儿设立。在30分钟的故事会期间，图书管理员带领婴幼儿的父母或照看者和他们的孩子们唱童谣，随着音乐做简单的活动，听简单的故事。很多人不理解为什么每个公立图书馆每周都会有婴幼儿童谣故事会Babytimes。其实，象我们中国人一样，西方以英文为母语的人们在长期的生活中创作出了大量的童谣。科学研究证明童谣不仅为育儿带来乐趣，而且还有助于婴幼儿认知能力、语言表达能力和日后的读写能力奠定良好的基础。有些童谣有很深远的历史渊源 Nursery rhymes lyrics & originsopens a new window。有些象字母歌、生日歌等脍炙人口的童谣Musical nursery rhymesopens a new window流传已久， 广泛传唱。如果在图书馆闭馆期间，您和您的孩子不能参加童谣读书会，您可使用图书馆网站上推荐的童谣Baby Rhymesopens a new window ，在家自己与宝宝一起唱歌，互动。

儿童故事会Storytimes

儿童故事会Storytimes是为两岁以上的学龄前儿童设立。在一小时的故事会期间，图书管理员会为孩子们讲故事，做适合他们的活动和游戏等。象童谣一样，听故事也是培养阅读和认知能力的必要手段。下面是一些在线的故事会资源，可供大家在家里使用。

电子视听读物Reading eResources for kids

如果您喜欢读书给孩子听，或者您的孩子已经开始上小学，开始学习自己阅读，图书馆拥有下面的电子书和有声电子书的数据库平台可提供丰富的资源。

怎样为孩子选书Choose a book for kids

当知道了这众多的资源后，家长可能还面临选书的问题。因为大多数华人家长自己都在一非英语的环境长大，对英文儿童读物并不太了解。解决这一问题的办法可以通过预约使用图书馆book a librarian - librarian in your loungeopens a new window的远程服务，图书管理员可以通过电话提供远程帮助。该服务的提供者中也有能说普通话的图书管理员。如果暂时不能获得专业的荐书帮助，您可通过图书馆网站上和其它网上资源和工具为孩子找到适合的书。

如果您不知道选什么书， 图书管理员推荐的电子书单也是一很好的资源。比如目前图书管理员推荐的电子书单有：

通过作者来选书也是一个途径。图书馆网站上的新西兰的儿童作家 New Zealand children's authors opens a new window网页和 儿童获奖作品children's literary prizes and awardsopens a new window 的网页都值得一试。其它象Andy Griffithsopens a new window, Jeff Kinneyopens a new window, J.K. Rowlingopens a new window, Liz Pichonopens a new window 等畅销书作家的作品也很受孩子们的欢迎。您的孩子也可能喜欢象Diary of a wimpy kidopens a new window, Captain underpantsopens a new window, Geronimo Stiltonopens a new window, Wings of firesopens a new window, Dog man,opens a new window Dork Diaries,opens a new window Daisy Meadows' fairy series,opens a new window Storey treehouse seriesopens a new window 这样的系列畅销书。

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使用上述电子资源需借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)登录。如果您还没有借书证，可在线申请借书证opens a new window以获得借书证号和密码登录。图书馆开放后，带着相关证件获取借书卡。