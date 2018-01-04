新年愿望和图书馆的资源 (New Year’s Resolutions and Library Resources)

新的一年到来了！在这辞旧迎新之季，我们每个人都对来年有所期盼。自助书籍作家Melody Beattie 说过，新的一年就像一本书待写的一章，需要我们设定目标来完成。在西方社会，人们都有制定新年计划和愿望 (New Year’s Resolutions) 的习惯。这一习俗沿袭了四千年前古巴比伦的传统。早期的基督徒将其作为反省过去的过失，规划来年的契机。在中国，人们在新年之际也会互相发送新年寄语和收集一些 鼓励自己的话语。即使没有写下来，我们的心里可能都有这样一份自我规划和自律的清单（ A to-do list）。然而，要将这些写在纸上的规划和愿望逐条地付诸实施并非易事，需要心理准备和物质条件。在这方面，图书馆的资源能提供有益的帮助。

所谓心理准备就是了解自己的弱点和预期实施计划会遇到的障碍，从而克服这些困难以达到预定的目标。成功地实施新年愿望的关键就是能自我控制，持之以恒地向预定的目标努力。社会心理学家 Roy F. Baumeister和纽约时报科学专栏作家John Tierney 认为，人类不同于动物的一大特点就是人类的自制力或称毅志力（willpower）。人类能够为了长远的目标自我克制以免受暂时诱惑的影响。人们的目标可能是组建一个和睦的家庭，追求一个成功的职业，寻求经济上的安全感，拥有和保持健康或追求兴趣、爱好和梦想。无论那一个目标的实现都取决于个人的自制力。在上个世纪六十年代，心理学教授Walter Mischel和他的同事在斯坦福开展的著名的棉花糖实验（Stanford Marshmallow Test ）显示了自制力与成功密切相关。

Willpower

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今天，信息技术的发展给我们提供了便捷，同时也带来了极大的困扰。很多人都会觉得每天几乎被各种高科技的“诱惑”占据了所有的业余时间，批评孩子们花太多时间上网。在这种环境下，自制力对个人的成功更为重要。图书馆有关的书可帮助我们认识，培养和开发自制力。这样，我们可以克服不良的习惯，为成功地实施新年愿望做好心理上的准备。

同时，实现目标所需要的各种资源也是不可缺少的。下面是一些图书馆拥有的、适合于华人移民个人和家庭的语言、求职、运动休闲、子女教育方面资源的例子。它们可以为您实现新年愿望助一臂之力。

基督城图书馆华人读书会：如果您喜欢读书、交友和与其他阅读爱好者交流读后感，欢迎加入Fendalton基督城华人读书会。我们每月第二个星期五晚6.30pm-7.30pm 在Fendalton 图书馆见面。

Fendalton Library 4 Jeffreys Road (corner Clyde and Jeffreys Roads)

祝大家在2018年心想事成，发展自制力，享受多彩的生活，更好地应用图书馆资源以达到您的目标！欢迎在下面分享您使用这些资源的意见和体会。谢谢！

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