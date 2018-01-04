新年愿望和图书馆的资源 (New Year’s Resolutions and Library Resources)

新的一年到来了！在这辞旧迎新之季，我们每个人都对来年有所期盼。自助书籍作家Melody Beattie 说过，新的一年就像一本书待写的一章，需要我们设定目标来完成。在西方社会，人们都有制定新年计划和愿望 (New Year’s Resolutions) 的习惯。这一习俗沿袭了四千年前古巴比伦的传统。早期的基督徒将其作为反省过去的过失，规划来年的契机。在中国，人们在新年之际也会互相发送新年寄语和收集一些 鼓励自己的话语。即使没有写下来，我们的心里可能都有这样一份自我规划和自律的清单（ A to-do list）。然而，要将这些写在纸上的规划和愿望逐条地付诸实施并非易事，需要心理准备和物质条件。在这方面，图书馆的资源能提供有益的帮助。
所谓心理准备就是了解自己的弱点和预期实施计划会遇到的障碍，从而克服这些困难以达到预定的目标。成功地实施新年愿望的关键就是能自我控制，持之以恒地向预定的目标努力。社会心理学家 Roy F. Baumeister和纽约时报科学专栏作家John Tierney 认为，人类不同于动物的一大特点就是人类的自制力或称毅志力（willpower）。人类能够为了长远的目标自我克制以免受暂时诱惑的影响。人们的目标可能是组建一个和睦的家庭，追求一个成功的职业，寻求经济上的安全感，拥有和保持健康或追求兴趣、爱好和梦想。无论那一个目标的实现都取决于个人的自制力。在上个世纪六十年代，心理学教授Walter Mischel和他的同事在斯坦福开展的著名的棉花糖实验（Stanford Marshmallow Test ）显示了自制力与成功密切相关。
今天，信息技术的发展给我们提供了便捷，同时也带来了极大的困扰。很多人都会觉得每天几乎被各种高科技的“诱惑”占据了所有的业余时间，批评孩子们花太多时间上网。在这种环境下，自制力对个人的成功更为重要。图书馆有关的书可帮助我们认识，培养和开发自制力。这样，我们可以克服不良的习惯，为成功地实施新年愿望做好心理上的准备。
同时，实现目标所需要的各种资源也是不可缺少的。下面是一些图书馆拥有的、适合于华人移民个人和家庭的语言、求职、运动休闲、子女教育方面资源的例子。它们可以为您实现新年愿望助一臂之力。
- 语言和技能：如果您的目标是提高英语水平，学习一门新的语言或鼓励您的孩子学习汉语，Mango Language 和 Rosetta Stone Library Solution 是不错的选择。如果您今年计划学习一项计算机技能, Lynda.com 提供一系列的由专家讲授课程的录像，可成为有益的辅导材料。
- 求职：如果您今年要找工作，图书馆指导写简历的书和Careers NZ网站能提供相关的信息。
- 子女教育：您的目标可能是在新的一年里让您的孩子能养成每天在家做一点功课的习惯。Busythings, Literacy Planet, SmartMath Practice 是不错的选择。
- 运动、音乐， 种植和社区生活：如果您喜欢运动，图书馆有关练习瑜伽、 在基督城步行 的资料可提供指导；音乐爱好者不要错过 Music Online: Listening Plus，其中包含各种类型的音乐供选；种植爱好者可在图书馆找到大量有关园艺的书和杂志，一些推荐书目尤其有用；CINCH: Community Directory 收集了大约6,000家基督城的社团、俱乐部和成人教育的信息，能为您提供社区活动和组织的资讯。
- 阅读：如果您想培养阅读的爱好，DragonSource, Overdrive, BorrowBox, PressReader 能提供您中文杂志、电子书、有声电子书和世界各地包括英文和华文报纸。
- 基督城图书馆华人读书会：如果您喜欢读书、交友和与其他阅读爱好者交流读后感，欢迎加入Fendalton基督城华人读书会。我们每月第二个星期五晚6.30pm-7.30pm 在Fendalton 图书馆见面。
祝大家在2018年心想事成，发展自制力，享受多彩的生活，更好地应用图书馆资源以达到您的目标！欢迎在下面分享您使用这些资源的意见和体会。谢谢！