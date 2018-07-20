跨文化家庭教育和图书馆的资源 Cross-cultural parenting with library resources

根据大英百科全书Britannica Library Adults, 教育是传递一个社会的价值观和知识以达到个人社会化的过程。尽管每个现代社会都有从幼儿园到大学的正规化教育，通过亲子关系付诸实施的家庭教育在这一社会化过程中起着非常重要的作用。它是最早、最直接、最具影响力的、集养育和教育为一体的过程。它会影响到正规教育的结果。然而，对于我们华人移民来说，家庭教育并不是易事。家长从其移民身份带来的东方式价值观和知识不一定适用于在新西兰成长并接受西方正规教育的孩子。

跨文化的养育和教育的酸甜苦辣在《虎妈的圣歌》“The Battle Hymn of Tiger Mother”演绎得淋漓尽致。人们在笑谈亚洲成绩标准Asian Grading Scale之余也在思考并探讨在这样的跨文化的环境中究竟怎样的教育方式才是合适的。这是一个学习做父母parenting 的过程。为人父母的能力并不是天生的，需要后天的学习和完善。下面三个方面是家长在跨文化的环境中需要学习的。

了解不同的教育理念：

从人类社会初期，教育的目的是在孩子社会化过程中进行文化传承。因此，在进行家庭教育时，生为第一代移民的家长们需要考虑您们和孩子身处的文化、社会环境和与之相关联的教育理念。Britannica Library Adults 中关于教育的科普 知识是一个理想的开端。然后，从Fifty major thinkers on education: From Confucius to Dewey和Fifty modern thinkers on education: From Piaget to the present中，您会更系统、深入地了解到不同时期和社会文化背景下的教育理念。这有利于您因势利导地选择家庭教育的方式，并与学校的正规教育有机地结合起来。

借鉴教育方法、规范和技巧：

有了对教育理念的理解后，家长们还需学会怎样将这些理念根据情况应用到家庭养育和教育中形成具体方法和技巧。古今中外有很多规则和方法可以借鉴。例如，中国古代清朝启用的《弟子规》秉承了《论语》的传统，列出了为人子弟在家和在外时待人接物以及求学的礼仪和规范，其特别强调以中国传统的“五伦关系”为基础的遵从和孝顺。相反，当前西方广为流传的、在《发现孩子：蒙台梭利儿童教育经典》详细阐述的蒙式教育法则提倡发现并激发孩子的潜能。不管选择了怎样的家庭教育方式或集众家之所长，我们可以考虑汲取象《好妈妈胜过好老师》中的一些具体的、操作性强的建议和方法。身体力行地与孩子相知相处形成适合于自己的家庭教育方法。希望所附的书目能在这方面给您提供一些灵感。

善于使用资源：

选择适合的学习资源也对家庭教育至关重要。基督城图书馆有众多的资源和服务供您选择。家长可带学龄前儿童到图书馆参加讲故事babytimes 和 storytimes 的活动。图书馆的学习中心还有免费和少量收费的假期和课外活动。每一个图书馆都有从启蒙程度到适合青少年的书籍，例如 picture book, into reading, younger fiction, older fiction, children’s nonfiction, young adult fiction, young adult nonfiction等。部分图书馆(Central Library Peterborough, Fendalton, Halswell, Hornby, Linwood, Upper Riccarton) 还有中文儿童读物。

图书馆的电子资源也丰富多彩。从三岁儿童就可使用的、寓教于乐的 Busythings 到中小学生都能用的Literacy Planet 和SmartMath Practice等家庭作业资源。从Year 5 开始，孩子会在学校遇到一些研究性的问题和项目。教会他们使用大英百科全书Britannica Library Kids和世界图书 World Book Kids等参考书会极大地扩展他们的知识面和自学能力。鼓励孩子使用AnyQuestions在线帮助新西兰学生家庭作业的服务。这一服务是教育部和国家图书馆联合筹办的、由来自新西兰各图书馆的图书管理员提供的在线服务项目。该项目能帮助学生们学会查询、评估和使用作业相关的信息。除此之外，Mango Language 和DragonSource 对学习中文的孩子们必不可少。

尽管跨文化的家庭教育不是一件容易的事，但如果家长们能从理论到方法和资源上先武装自己，学会怎样做父母，将这些资源通过适合的方法和技巧有机地结合到日常计划中，跨文化的家庭教育定会硕果累累。

Kōrerorero mai - Join the conversation