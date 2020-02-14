Gale Learning eResources for School Students盖尔的中学生学习资源

新的一个学年又开始了！进入中学和高中的学生们在规划一年的学习中会对新选修的科目感到既新奇又担忧。一些时候可能不知道哪些资源会对巩固学科知识有帮助， 另一些时候需要查阅资料来加深对基本概念的理解和完成一些研究性质的课业。基督城图书馆针对中学生的盖尔电子学习资源能满足你们这些方面的需求，助你们学业成功。
综合性学习资源 General Reference Resources
Gale in Context: High Schoolopens a new window 和 Gale in Context: Middle Schoolopens a new window 是针对初中和高中学生的软件数据库。两款数据库都可用作学习参考资料，包括有适合于学生们的视频、杂志和原始或一手资料。Gale in Context: High School 适合12年级以上的学生。该数据库提供适合于该年龄段的权威性参考资料。对完成相关的学科作业特别有用。其中的杂志、期刊、报纸和参考书涵盖了科学、历史、文学、政治、体育和环境等众多学科知识。Gale in Context: Middle School 适合7-10年级的学生使用。其中包括文化、地理、政府、文学、人物、科学、社会问题、美国及世界历史等主题。
文科学习资源 Humanity and Social Studies Resources
下面的数据库对完成与文科相关的课业、论文、演讲和研究项目很有帮助。
- Gale in Context: Global issuesopens a new window ：涵盖当今世界热点话题，培养辩证和批评的思维。话题涉及商业经济、环境、健康、社会文化、冲突和外交、政府、法律、科学、技术、妇女、家庭等方面。
- Gale in Context: Opposing Viewpointsopens a new window：跨学科研究性质的数据库。涉及科学和社会问题等资源。学生可从中了解同一事物的不同观点，培养批评性思维。 特别对准备辩论的学生们有用。
- Gale in Context: World Historyopens a new window ：从古至今，编年史形式，有关不同文明、文化及社会的权威性历史资料和部分珍贵的原始资料。
- Gale Literary Sourcesopens a new window ：其中含有LitFinder, Literature Research Centre 和Gale Virtual Reference Library 三个数据库。是英语和文学相关课业的参考资料。LitFinderopens a new window: 从中可查找660多个国家超过80,000作家的作品。其中包括诗歌、短篇小说、论文、演讲稿、戏剧和小说等。Literature Resource Centeropens a new window: 其中有学术文章、论文、文学评论和作者传记、访谈等。Gale Virtual Reference Libraryopens a new window: 其中有大量电子参考书。
理科学习资源 Natural Sciences Resources
下面四个数据库对初高中理科学习很有帮助。
- Gale in Context: Scienceopens a new window ：将科学方面的知识和信息与当今的热点话题相联系，从气候变化到肥胖问题，让学生感受到科学学科与日常生活的联系。其中包括200多个实验项目的资料。可用于提高学生对科学的兴趣。对启发学生开展Science Fair或类似的研究性项目有帮助。
- Gale Interactive Chemistryopens a new window ：非常有趣的互动学习资源。有3D立体模型供下载打印。内容涵盖大学本科的一些化学主题，比如元素周期表、分子结构、化学反应和过程，但浅显易懂，可用于高中生学习相关知识。
- Gale Interactive Human Anatomyopens a new window ：非常有趣的互动学习资源。有3D立体模型供下载打印，而且，这些模型可通过简单操作移动分解。可用于熟 悉人体结构和系统。将来想学医的学生们可试试。
- Gale Interactive Scienceopens a new window ：非常有趣的互动学习资源。有3D立体模型供下载打印。涵盖生物、化学、地理、物理和天文学等众多科学主题。可用于熟悉各学科知识和概念等。
这些盖尔学习资源的一个特点是它们与其它程序或操作系统联网使用。如果你有Google 账号，可将盖尔的内容保存到 Google Drive 或 Google Classroom accounts. 如果你有Microsoft 账号，你可将盖尔的内容保存到OneDrive。
以上资源需借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)方可登录。只要你将在基督城连续居住三个月或以上，你都可根据申请借书证的程序opens a new window在线或亲临任何一个基督城的图书馆申请借书证。
其它相关的资源和服务More eResources and Services for School Students
- 青少年课业学习资源School and Homework for Teensopens a new window: 图书馆有关NCEA、考试准备和参考文献等方面针对中学生的学习资源。
- 新西兰学生在线课业帮助服务AnyQuestionsopens a new window: 帮助新西兰学生完成作业的免费在线服务。在线提供帮助的是来自新西兰各图书的图书管理员。该服务不直接向问询学生提供答案，而是帮助他们查找、评估并使用相关信息资源来完成作业。该服务的目的是培养学生安全获取、评估和使用信息的技能 information literacy skills。学生可使用该服务询问与课业有关的任何问题。该服务特别适用与有研究项目，需要查找资料的学生。
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