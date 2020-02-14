Gale Learning eResources for School Students盖尔的中学生学习资源

新的一个学年又开始了！进入中学和高中的学生们在规划一年的学习中会对新选修的科目感到既新奇又担忧。一些时候可能不知道哪些资源会对巩固学科知识有帮助， 另一些时候需要查阅资料来加深对基本概念的理解和完成一些研究性质的课业。基督城图书馆针对中学生的盖尔电子学习资源能满足你们这些方面的需求，助你们学业成功。

综合性学习资源 General Reference Resources

Gale in Context: High Schoolopens a new window 和 Gale in Context: Middle Schoolopens a new window 是针对初中和高中学生的软件数据库。两款数据库都可用作学习参考资料，包括有适合于学生们的视频、杂志和原始或一手资料。Gale in Context: High School 适合12年级以上的学生。该数据库提供适合于该年龄段的权威性参考资料。对完成相关的学科作业特别有用。其中的杂志、期刊、报纸和参考书涵盖了科学、历史、文学、政治、体育和环境等众多学科知识。Gale in Context: Middle School 适合7-10年级的学生使用。其中包括文化、地理、政府、文学、人物、科学、社会问题、美国及世界历史等主题。

文科学习资源 Humanity and Social Studies Resources

下面的数据库对完成与文科相关的课业、论文、演讲和研究项目很有帮助。

理科学习资源 Natural Sciences Resources

下面四个数据库对初高中理科学习很有帮助。

这些盖尔学习资源的一个特点是它们与其它程序或操作系统联网使用。如果你有Google 账号，可将盖尔的内容保存到 Google Drive 或 Google Classroom accounts. 如果你有Microsoft 账号，你可将盖尔的内容保存到OneDrive。

以上资源需借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)方可登录。只要你将在基督城连续居住三个月或以上，你都可根据申请借书证的程序opens a new window在线或亲临任何一个基督城的图书馆申请借书证。

其它相关的资源和服务More eResources and Services for School Students

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