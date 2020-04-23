在线学术资源数据库一览 Academic eResources for Adults and Youth

基督城图书馆闭馆期间，图书馆一直提供线上服务，并提供一系列在线学习资源，包括学术期刊，电子图书，报纸，以及影音资料向老师和学生们推荐共享,为在家期间提供免费阅读、学习服务。以下介绍图书馆的学术资源数据库信息。

eResource Discovery Search 学术资源发现系统为读者提供统一的检索界面和检索方式，使读者能对图书馆所拥有的各种资源系统，包括电子期刊、电子图书、馆藏书目、会议报告、学术论文、音视频、评论、电子资源、新闻等几十种类型的学术资源进行一站式整合检索。

Cambridge Companions Online 着眼於人文学主题，收录了Cambridge出版的电子书和学术評論，涵盖文学、哲学、宗教、古典文学、文化研究及音乐等领域。此外，亦提供年表、详尽书目资讯及阅读指南等。亦可参鉴图书馆其他更多音乐以及语言类电子资源。

ABI/INFORM Global 是图书馆提供的商业类数据库之一，收录了商业领域的主要刊物，专门提供商业领域各学科的重要内容资讯，是商业学术理论与实践领域的顶级资源。数据库涵盖商学论文，商业案例，年度报表等。提供主要商业出版社对各商业学科的深度报道、非期刊内容支持的各商业学科的研究，亦可与其他商学资源实现跨数据库检索。

Gale Primary Sources 是一个跨数据库检索平台,收录全球领先图书馆的海量图书、报纸和期刊以及地图、图片和照片等多媒体资源, 涵盖包括经济、历史、社会、国际关系、文学、地理、政治、法律等各重要历史时期的文献资料。 History resources 和 Newspaper archives 可以帮助扩大搜索范围。Papers Past用以搜索本地报纸档案。

Gale Health and Wellness 健康信息数据库是一个综合的消费者健康资源，提供对各种健康问题的权威资讯。亦可参鉴图书馆其他大众健康类电子资源。

Britannica for Adults 大英线上百科全书, 是全球全科式学术教育平台，提供包括传记、动画、影片、地圖、统计图、电子书、期刊论文、经典文献、新聞資訊等內容。需要查询更多资料亦可以使用图书馆提供的其他学术资料库。

Lynda.com 教学视频网站，是职业技能培训平台，提供主要来自于行业专家、专业人士以及经验丰富的老师的超过267，000个视频课程，内容包括软件开发、市场、音乐、科技、管理和创意技能等领域，课程从实用性出发,从最基础的知识讲起，逻辑性强,帮助职场人士在各自的领域提升自己 。

学习之余，享受Kanopy丰富的电影资源，聆听Naxos Music Library World提供的美妙的音乐放松身心。爱好阅读的读者,可以登陆图书馆eBook and eAudiobook平台或者电子newspapers 和 magazines。

学习中遇到任何与课业有关的问题，欢迎使用AnyQuestions 学生在线课业帮助服务。 图书馆工作人员在线提供帮助查找、评估并使用相关信息资源。

图书馆在线学术资源需使用借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)登录。如果您还没有借书证，可在线申请借书证 以获得借书证号和密码便可登录使用相应资源。图书馆开馆后，带着相关证件获取借书卡。

希望这些资源信息服务为大家提供学习便利，增添乐趣！

Anna

Tūranga