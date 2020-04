家庭影院 Cinema Theatre Experience at Home

从1903年由埃德温·鲍特Edwin S. Porter导演和制片的第一部故事片《火车大劫案》The great train robberyopens a new window 诞生以来,电影就在我们的生活中扮演着重要的角色。它不仅成为一主要的休闲、社交方式,而且电影的内容丰富我们的社会阅历,影响社会变化。随着技术的进步,电影从最初的磁带到光盘再到串流式的多媒体平台,一步步走入了家庭,带给千家万户新的生活体验。图书馆的几款串流式的多媒体平台拥有大量适合于成年人和小朋友的影片和节目。能让您感受到在家一起看片的其乐融融。

Beamafilmopens a new window :一个较为国际化、拥有澳新及太平洋诸岛影片的平台。超过500部影片,而且还在不断增加。其中包括各类纪录片和故事片。只需借书证信息登录并以此在线申请一beamafilm账号。每张卡没有影片观看限量。如果使用安卓或苹果操作系统的手机等移动设备可下载相应的插件。

Kanopyopens a new window :大量获奖、经典影片。分故事片和纪录片,其中涵盖了艺术、教育、健康、科学等主题。每一借书证可注册一个Kanopy账号opens a new window。每个账号每月有观看十部电影的权限。一部电影在第一次打开后可在三天内多次播放。

Kanopy Kidsopens a new window :适合小朋友的Kanopy 播放平台。观看影片数量没有限量。家长可开启家长监控parent controls 的选择。

Access Videoopens a new window :虽然以拥有各类获奖纪录片著称。该平台也有大量经典故事片和电视剧。其中有两个值得推荐的点是这个平台有一些操作技能性的视频。比如手工、烹饪、化妆、健身等。其中一教授为男士剪发的教学视频对当前不能去理发店的人们一定很有用。另外一个亮点就是该平台有字幕部分。当您点击右上角transcript字样,影片中对白会以文字的形式出现。这对英语学习者训练听力很有帮助。

Just for Kidsopens a new window :Just for Kids 不是专门的视频平台,还包括象历史、数学及科学等学习资源。但该平台上的影片会很吸引小朋友。其中包括动物、动漫、神话、家庭生活和假日等主题。

National Geographic Kidsopens a new window :该数据库平台上的视频以科普为主。为中小学生增长知识,探索自然奥秘提供帮助。

使用上述电子资源需借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)登录。如果您还没有借书证,可在线申请借书证以获得借书证号和密码登录。图书馆开放后,带着相关证件获取借书卡。祝大家观影愉快!