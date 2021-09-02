Browsing Library Chinese eResources 图书馆中文电子资源一览

从去年新冠爆发以后，我们不时会有呆在家里或图书馆关闭的日子。在这些日子里，图书馆的电子资源仍然对顾客开放。这些资源可丰富我们的生活，带来更多乐趣。下面是图书馆适合成年人和儿童的中文资源。

Overdrive 上有超过300本中文电子书。包括小说和非小说类成年人和儿童作品。其中不乏中外名著经典。下载插件后，用借书证信息可创建账号，方可借阅下载作品并离线阅读。

Overdrive Chinese eMagazines 中文电子杂志

Overdrive 上新上架的中文杂志让人耳目一新。该数据库拥有超过100种中文杂志。杂志主题包罗万象，包括时尚娱乐、时事政治、健康旅游等。与Overdrive电子书一样，下载插件后，用借书证信息可创建账号，方可借阅下载作品，离线阅读。

龙源是图书馆的传统中文杂志数据库阅读平台。杂志主题也是非常多样化。在其中可找到久违的《读者》、《译林》和孩子们喜欢的《故事大王》等。龙源的另外两大特点是：在主页右上角可选择使用中文繁体和简体阅读。同时，还有语音功能。某些杂志的语音功能特别适合学中文的孩子使用。杂志数据库阅读平台适合直接用借书证信息登录后在线阅读。

过去图书馆使用的Lynda.com的所有课程已转到了领英数据库平台。已经使用过该数据库的顾客会体会到其中短视频课程的多样化。领英平台现拥有包括7种语言的16,000课程。其中中文课程也应有尽有，包括企业运作、职业发展、信息技术、商务市场等多方面。希望提高技能的顾客可尝试一下。当您完成设计的系列课程后，还可获得证书。该数据库可使用借书证信息登录后在线使用。

Language and Literacy eResources for Chinese Speakers 针对说中文顾客的语言学习电子资源

LOTE Online for Kids是图书馆新上架的数据库。包括30种语言的超过900个双语的视频故事。其中的中英文双语故事虽然不多，但对在学习掌握双语的小朋友会有帮助。该数据库可使用借书证信息登录后在线使用。

最后，推荐图书馆语言学习，特别是英文学习的数据库学习平台。上面小标题的链接中包括发音、字典、百科全书和雅思英语的学习内容。其中的Mango Languages芒果语言学习平台拥有可帮助您学习包括英语在内的、多种语言的课程。

以上各数据库需要借书证号和密码注册，登录和使用。您可点击此链接在线填表申请借书证，然后在开馆后带相关证件到任何一图书馆领取借书证。