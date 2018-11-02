Overdrive Libby for travelling families 方便旅行家庭的电子书

旅行的季节又到了！很多华人朋友都利用孩子假期、圣诞节和春节回国探亲或出国旅游。有时在图书馆遇到华人顾客因出国前忘记还书需交超期罚款很是同情。自己也曾在回国时为找孩子的英文阅读材料煞费苦心。其实，这些问题都可以用图书馆的电子资源eResources 解决。OverDrive Libby尤其适合在外旅行的家庭，因为每一家庭成员都能从中找到所需要的资源。

OverDrive Libby 基本信息

OverDrive是世界领先的电子阅读平台，为超过70个国家的图书馆和学校提供电子书、电子有声书和其它多媒体资源。基督城图书馆的Overdrive拥有几千小说类和非小说电子书和电子有声书。有基督城图书馆借书证的顾客可免费借阅。您可在任何时间借阅和预定各十本书，下载后线下阅读。使用OverDrive Libby最大的优点是您可将下载到电子设备的书随身携带到任何地方，所借阅的书到期会自动归还，不用担心超期罚款。

下载Libby插件

Libby是OverDrive新开发的插件，可下载到手机(iPhone 和Android)、电脑、iPad、平板电脑tablet和除Kindle以外的电子阅读器eReader。下载步骤如下：

Libby 电子书阅读平台

所有准备工作完成后，您将进入Libby电子阅读平台选择并借阅您心意的作品。有大量适合成年人阅读的电子英文书，其中的旅行指南类书籍是旅行的好帮手。希望读中文书的顾客可点击页面左上端collection图标旁的下拉箭头，在eBook标题下找到并点击Chinese eBooks链接进入中文书网页。您可以同样方式浏览青少年电子书 和儿童电子书（包括少量中文儿童读物）。

您如果在使用中遇到任何问题可到各图书馆获得帮助。祝大家旅行季节愉快！带着“掌上图书馆”读万卷书，行万里路。

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