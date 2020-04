Fun Learning and Entertaining eResources for Kids给小朋友的寓教于乐和娱乐电子资源

当学校幼儿园假期或孩子必须长期呆在家的日子里, 怎样照顾好学龄前和上小学的小朋友是家长们烦恼的事。他们既不像大一点孩子那样独立,又不象婴幼儿那样时时需要您的关注。一些寓教于乐和娱乐性的资源可能会帮您解决这一问题。而且,这些资源使孩子们既完成一些“学习”小任务又做一些有趣的活动。下面是一些家长可以使用的图书馆和非图书馆电子资源。

图书馆的电子资源 Library eResources

寓教于乐的资源 Fun learning eResources

在小学阶段,在校学习的内容多集中在通过对基本事实启发式的学习形成对世界的认知。同时,孩子们发展基本的读、写和算术的能力。与在国内不一样,新西兰教育部的教学大纲并不强行要求老师布置家庭作业。甚至有些研究认为,对处于这个阶段的孩子,家庭作业并不会带来多大益处。不过,教育部的网站opens a new window上的确对家长怎样在家帮助孩子增长知识有一些建议。特别不一样的是,这里的孩子从小就要通过做项目类型的作业来学习相关知识。下面的几项参考书类型的电子资源对帮助孩子扩大知识面、应对项目性质的作业有一定的帮助。

Britannica Library Kidsopens a new window:《不列颠儿童百科全书》包括动植物、其它生物、艺术、人物 、地理、科学、数学、社会科学、健康、体育和世界宗教的科目。知识和信息以适合于小学初中年龄段孩子的语言和形式组织编写。其中的短视频和互动的地图很吸引孩子们。

World Book Kidsopens a new window:《世界儿童丛书》有百科全书一样的收藏,以非常有趣的方式呈现给孩子们。其中还有互动游戏、猜谜和绘本的活动。

National Geographic Kidsopens a new window::《儿童国家地理》包括从2009年至今的电子版,多个学科知识,视频、图片和文字相结合,图文并茂。

World Book Early Child of Learningopens a new window:这一资源与世界丛书相似,但针对学龄前和小学低年级的孩子。是非常有趣的寓教于乐学习资源。每一概念都有视频、游戏、文字和活动的选项。从多方位帮助孩子们开发智力,增长知识。

娱乐资源 Entertaining eResources

英文有一谚语 “All work and no play makes Jack a dull boy”。西方人认为只会工作不懂休闲会使人变得工作效率低下,呆板和无趣。中文也有劳逸结合的说法。下面的资源可满足小朋友“玩”的需求。

Kanopy Kidsopens a new window:适合于孩子的影片。每张借书卡没有观看影片数目限量。

Busythingsopens a new window:适合于学龄前和上小学小朋友,游戏和活动设计得寓教于乐。孩子们设计可爱的海报和作画等。

Just for Kidsopens a new window:大量适合学龄前和上小学小朋友的试听资源、互动游戏、猜谜游戏,涉及音乐艺术、体育爱好、科学数学和阅读等资源。

非图书馆资源 Reliable Non-Library eResources

下面是一些非图书馆资源。它们都有可靠的资源出处,能帮助孩子们学习编程知识、熟悉常用单词、巩固数学知识、学习烹饪、欣赏音乐、学习画画和玩益智游戏。

Scratchopens a new window: 免费编程语言和在线社区。适合儿童青少年各年龄段。由麻省理工开发。

Sight Wordsopens a new window:游戏设计帮助孩子熟悉常用单词,培养阅读能力。

Family Fun Recipes - Disneyopens a new window:宅在家里做有趣甜点的指南。

Timestables.co.nzopens a new window:帮助孩子学习乘法口诀表的好帮手。

Classics for Kidsopens a new window:培养小音乐爱好者的摇篮。

First Paletteopens a new window:手工、画画的启蒙素材。

Funbrainopens a new window:著名在线教育游戏网站。可通过游戏学习数学、语法、单词拼写和历史等。

图书馆资源需使用借书证号(log on ID)和密码 (password/pin)登录。如果您的孩子还没有借书证,可在线申请借书证opens a new windowopens a new window以获得借书证号和密码便可登录使用相应资源。图书馆开放后,带着相关证件获取借书卡。希望这些资源信息为您和您的孩子居家生活增添乐趣!