查找图书馆针对儿童少年的汉语资源 Searching for Children’s Chinese Library Resources and Collections

汉语是最流行的语言之一,世界上拥有最多汉语使用者。能听说会读会写汉语对在海外长大的孩子更是额外的技能。帮助在海外长大的孩子学习汉语是家长们最关心的教育问题之一。送孩子上周末的中文学校或为他们聘请汉语家教都是不错的选择,但如果家长能有一些不断更新并针对孩子的汉语学习资源,就能为孩子营造一个随手可及的学习环境。有这样想法的家长可考虑使用图书馆的相关资源。下面是在图书馆网站上查找这些资源的方法。

怎样在网站上查找图书馆儿童汉语藏书

查找所有基督城图书馆的汉语儿童藏书:

通过下面几个步骤可查到图书馆所有汉语儿童藏书。

步骤1:在 Christchurch City Libraries , opens a new window网站主页上部浏览目录中About 字样右侧的下拉箭头,在出现的清单中点击our collections, opens a new window进入新网页。

步骤2:在新网页上找到world languages, opens a new window的超链接,点击进入又一新网页。

步骤3:在该网页上点击Chinese (Children's titles), opens a new window 超链接便可找到所有基督城图书馆针对儿童的汉语馆藏书,点击每本书下面的view details就可得知该书所在的图书馆和借阅情况。

您也可通过网站主页catalogue advance search 的功能查找汉语电子书。只需两个步骤。

步骤1:点击Christchurch City Libraries , opens a new window网站主页Search the 后面的空白搜索框下面的Advance Search 字样以进入新的网页。

步骤2:在新网页上Language下方的下拉条中选取Chinese, 再在Audience下方的下拉条中选取Children, 然后点击Search就可看到所有的馆藏儿童汉语书籍。

查找特定的汉语儿童书:

如果您想查找某一本特定的儿童汉语书,可在图书馆网站的主页上方Search the 后面的空白搜索框中键入书名 (by 后面的框内选择Title) 或作者姓名 (by 后面的框内选择Author)的拼音。

怎样在网站上查找儿童汉语电子书和电子资源

Overdrive上的儿童电子书

Overdrive Libby, opens a new window 上有少量汉语儿童电子书。可通过下述步骤找到。

步骤1:在Christchurch City Libraries , opens a new window网站主页点击上部的eResources 字样右侧的下拉箭头,在出现的清单中点击OverDrive eAudio & eBooks, opens a new window 进入新网页。

步骤2:在新网页上点击Use Overdrive now 的超链接,进入Overdrive主页, opens a new window。

步骤3:在Overdrive网页上部找到world languages的字样,点击进入一新world languages电子书网页, opens a new window。

步骤4:在新网页上点击Chinese的字样进入中文电子书网页, opens a new window。

步骤5:在新网页上点击左侧栏目中Audience下拉条中的 Juvenile,您便可以看到所有儿童电子书, opens a new window。

注意:这些步骤是帮助您查找这些电子书并在线借阅。如需借并下载书离线阅读,您需要下载Libby插件。详情可参阅Overdrive Libby说明网页, opens a new window。

Dragonsource龙源上的汉语儿童电子杂志

龙源中文杂志数据库中有不断更新的汉语儿童电子杂志。查找步骤如下。

步骤1:在Christchurch City Libraries , opens a new window网站主页上方Search the 后面的空白搜索框中键入dragonsource 获得搜索结果, opens a new window。

步骤2:点击“龍源期刊网”字样的超链接,进入该期刊目录网页, opens a new window。

步骤3:在新网页上点击右侧的 view online 的超链接 ,点击进入Dragonsource登录网页。

步骤4:在登录网页上, opens a new window的文字框中输入您的借书证号 (your library car number) 和密码 (your password (pin)),进入Dragonsource 网站主页。

步骤5:Dragonsource 网站主页的下部可以看到一系列的杂志类别文字标签 (如管理财经,文化艺术等),点击“文学文摘”或“教育教学字样”,您便可以看到有关适用于儿童的电子杂志。

借阅这些书籍和资源都需要基督城图书馆的借书证。借书证对基督城居民是免费的,您可为孩子在线填表申请借书证, opens a new window,而后将所需材料 (监护人的护照或两个证明身份的材料和最近30天以内收到的能证明监护人基督城住址的信件 )带到任何一个图书馆认证并获取借书卡。