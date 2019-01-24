Pave the way with Mango Languages用芒果语言开道

目前，全世界现存的语言大约有七千多种。如果您跨国旅行就能感受到不同语言在结构上的差异。《圣经》中有关通天塔的故事Tower of Babel解释了不同语言产生的原因。学术研究也从不同的角度阐述了各语言体系的产生、演化及交流。有兴趣的朋友可读一下The Secret Life of Language: Discover the Origins of Global Communication。该书将这些研究结果用通俗易懂的语言呈现给读者。

The Secret Life of Language

<a href="https://christchurch.bibliocommons.com/widgets/item/1041356037" target="_parent" class="o-link--solid-faux-underline">The Secret Life of Language</a>

尽管不是每一个人都对语言学感兴趣或能胜任流利使用多种语言，但在旅行前掌握一些出访国的基本用语是必要的。最近，有一朋友从法国旅游回来，谈到当她在巴黎用英语问路时受到冷遇，上高中刚开始学法语的的女儿用法语打招呼后将困难迎刃而解。她的遭遇使我想起了多年前在中国贫困地区参与国际合作的扶贫环保项目时教外方专家学认“男”和“女”两个字的经历。因为当时边远山区小镇的厕所都没有英文标示，这个问题成为每一位外来专家关心但又难于启齿的“小烦恼”，因此，教认这两个中文字成了不成文的接待事项……这些例子说明具备一点点跨语言交流的能力会对旅行生活带来便利。基督城图书馆拥有的芒果语言软件Mango Languages可帮助您在短期内迅速掌握一种语言的一些基本用语以避免旅行中的小烦恼。

芒果语言简介Mango Languages Basics

芒果语言Mango Languages是一在线语言学习软件，提供60种非英语语言课程和17种英文学习课程, 其中包括用英文为媒介学习普通话或粤语课程和用普通话或粤语为媒介学英文的课程。芒果语言有以下特点。

采用自然语言构建法intuitive language construction教授与获取语言交流能力相关的四要素：词汇vocabulary、发音pronunciation、语法grammar和文化culture。 每一课有明确的对话和语法学习目标可供学习者用于自测。 录制的对话发音标准，语句可分解成小的单元供学习者跟读和比较发音。 课程设计允许学习者根据自定的进度计划学习一门语言。同时，各章节和课程自成一体，学习者可根据需要选择学习部分课程。比如在旅行前只学习各种语言中打招呼的语句。

芒果语言使用指南Mango Languages Using Guide

芒果语言学习软件的获取、下载和使用步骤如下：

查找软件：在基督城图书馆网页上部点击eResources目录右侧的下拉箭头，在ESSENTIALS栏目下找到learning eResources词条并点击该词条，进入English Learning Skills 网页。您也可点击ESSENTIALS 栏目下的A-Z directory, 在目录中点击上端的英文字母中M，您便可看到芒果语言软件的信息和链接。 下载登录：在English Learning Skills 网页或M目录下，您可用两种方式使用Mango Languages

a) 在图书馆网站上使用：点击use mango languages now词条链接，您可进入芒果语言登录网页，若第一次登录，点击create one，填入名字name、邮件地址email和密码password，点击sign up产生一使用账户。在此以后，使用该邮件地址email address和密码password便可以登录。

b) 通过插件使用：在English Learning Skills 网页上或M目录下，您也可点击view available apps, 并根据您使用的设备是苹果或Windows、安卓操作系统进入相应的App Store 或Google play网站下载Mango Languages 插件。如果您下载了Mango Languages 插件，每次只需点击插件的图标，然后点击加号便可进入网站学习相关语言。当然，在下载插件时需提供借书证号、邮件地址和密码等信息。

基督城图书馆已购买了芒果语言软件的使用权。您如果是基督城的居民，可免费申请借书证，然后使用申请借书证提供的信息便可使用芒果语言学习软件。在通讯交通日益便捷的今天，希望芒果语言能帮助您提供语言技能，铺平您旅行之路。