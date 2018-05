用图书馆资源开发您的音乐潜能: Becoming musical with library eResources

每年五月是新西兰的音乐节。人们在庆祝本土音乐的成就之余也会想到存在于不同的历史时期、不同社会、不同形式的音乐。音乐作为人类情感的表达,是任何文明社会不可缺少的。孔夫子曰:夫乐者,乐也,人情之所不能免也。 Confucius said, “Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without”. 尽管不是每个人都有天赋成为一名音乐家,但都能通过发展音乐欣赏的能力,成为一名业余的音乐爱好者或专业的音乐人。尤其对华人移民和他们的子女来说,学会赏析西洋音乐和来自其它文化背景的音乐能丰富在远离故土的生活,甚至开启一个职业的领域。在这方面,基督城图书馆的电子音乐资源能助您一臂之力。

图书馆有两大类音乐资源可满足您的需求:

发展音乐爱好的资源:

您喜欢听美国歌曲和音乐吗?American Song数据库拥有源于美国社会各阶层、种族和各个时期的超过十一万个音乐曲目。涵盖像民谣folk,蓝调blues, 乡村country, 福音gospel 和摇滚rock 等众多的音乐类别。如果您不知道怎样欣赏这些类别的音乐,可用图书馆的百科全书Britannica Library Adults键入相关音乐类别的英文单词获得背景知识。

古典音乐的爱好者可从Classical Music Library数据库中找到您的最爱。该数据库拥有从格利高里的圣歌Gregorian Chants到近代的九万多个曲目。Naxos Music Library数据库云集了在线串流式古典音乐。流行音乐的粉丝们也不会失望。Popular Music Library数据库让您“畅游”在流行音乐的殿堂。如果您对世界各地的音乐都感兴趣,Contemporary World Music数据库是不错的选择。该数据库拥有超过二十万的曲目。您能在其中找到雷鬼reggae, 世界的节拍worldbeat, 柴迪科zydeco和雅乐gagaku等不太熟悉的音乐类别。当然,其中也有中国的二胡、古典民乐等音乐曲目。同样,Smithsonian Global Sound for Libraries数据库的收藏也是包罗万象。其中不仅包含世界各地的音乐曲目,还拥有各种动物和自然界各种声音的录音。Music Online: Listening Plus包含上述多种数据库,集结了各种音乐专辑、曲目于一体。

另外,您如果喜欢听音乐会,看歌剧和芭蕾舞剧,Naxos Video Library数据库能提供超过2560个完整剧目。Naxos Jazz和Jazz Music Library两个数据库提供9000多个爵士乐专辑和最完整的在线串流式爵士乐。

发掘音乐潜能的资源:

图书馆的音乐资源也能用于开发个人的音乐潜能,音乐专业学习和教学。Busy Things是一款适合于三到十三岁孩子的寓教于乐的软件。其获得了 英国教育培训和技术展大奖BETT (British Educational Training and Technology Show) award。该软件中的音乐学习素材可训练孩子们在游戏中辨认乐器、发展对音乐的节奏感、认识音阶和懂得五线谱。在此基础上,Fine Arts and Music Collection, Bloomsbury Popular Music, Oxford Music Online, Rock’s Backpages 等数据库收集了大量有关音乐研究、学习和教学的材料。为学习音乐提供了丰富的素材。Naxos Sheet Music提供四千五百多个音乐作品的乐谱供下载打印。有小孩学习乐器的家长可充分利用这些材料来发展孩子的音乐潜能。

以上音乐数据库只提供在图书馆注册申请了借书证的顾客使用权。如果您希望使用这些数据库,请按要求申请借书证。当您点击该文章中的链接时,系统会让您输入借书证号(card number)和密码(password/pin)以便进入特定网页。希望图书馆的音乐资源能帮助丰富您和您家人的生活,发展兴趣爱好,修身养性,发掘您的音乐潜能。

